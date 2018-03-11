Galatasaray’ın kaybolan evrakları hangileri? İşte, o iddia…

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz’in yaptığı ”kaybolan arşiv var” açıklaması kafaları epeyce karıştırdı.

UEFA’da yapılan röportaj öncesinde Mustafa Cengiz’in yaptığı, ”Kulüpte her şey tescil altında olacak. Çünkü yakın zamanda kayıtlar kayboldu. Böyle bir durum yaşanmaması için Galatasaray’ın kozmik odasını kuracağız” açıklaması kafaları karıştırdı.

Camiada merak edilen kaybedilen evrakların hangileri olduğu… Ortaya atılan iddialar ise 4 madde üzerinde yoğunlaşmış durumda.

1- Dursun Özbek’in kasasında sakladığı iddia edilen İngiliz Mishcon de Reya Denetmenlik Firması tarafından hazırlanan kulübün 10 takvim bütün hesaplarının incelendiği raporun bir takım evrakları.

2- Ünal Aysal döneminde yaptırıldığı bahis edilen Fraud Audit (Sportif AŞ’deki takvim gelirlerin yüzde 10’un altındaki bir kısmın şirket içinde yaşanan hileye maruz kalarak kaybedilmesi) araştırması ile ilgili raporun evrakları.

3- Mishcon de Reya tarafından sunulan raporda yer alan aldanma denetimi, kandırma araştırmacılığı, iç denetim, iç denetim, kurumsal idare, bilirkişilik ve bilirkişi tanıklık konularında hizmet alınması tavsiyesinin yer aldığı raporun evrakları.

4- Son dönemde yapılan bir takım transferler esnasında satıcı (Sao Paulo, Dinamo Kiev…) ve müşteri (Leipzig ve Stoke City) kulüp, futbolcular, futbolcuların menajerleri aralarında yapılan özel sözleşmelerin evrakları.

CFCB’den Cengiz’e: Ligin Avrupa’nın yaşlısı

Galatasaray, UEFA’da cinayet almamak için ter döktü… sorulan soruların başında ceza aldıktan sonradan A takıma daha aşağı yapıdan kaç tane gencin getirildiği oldu. Mustafa Cengiz’in sadece Galatasaray’ı değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı da savunduğu o toplantıda “0” cevabını alan CFCB kontra yaptı. Spor Toto Süper Lig’in 28.79 yaş ortalaması ile Avrupa’nın en ihtiyar ligine sahip olduğunu söyledi. Türk takımlarının sadece transfer yaparak ayakta kalmaya çalışarak büyük tehlike aldıklarının altı çizildi.

Fotospor

Tarih: 11.03.2018 14:28 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur