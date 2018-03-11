Galatasaray’ın evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, Atiker Konyaspr galibiyetiyle Türk Telekom Stadyumu’nda yenilmezliğini 19 müsabakaya yükseltti.

Galatasaray, evinde mücadele ettiği müsabakalarda rakiplere geçit vermiyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evinde karşılaştığı Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Aslan bu sonuçla evindeki yenilmezlik serisini de 19 maça çıkardı. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray, 17 defa sahadan galip ayrılırken, 2 kere berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini ise geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.

Tarih: 11.03.2018 21:25 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur