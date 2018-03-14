Galatasaray’ın eski yıldızlarından derbi sözleri!

Spor Toto Süper Lig’in 26.haftasında Cumartesi günü Kadıköy’de Fenerbahçe ile Galatasaray karşısında karşıya gelecek. Derbi öncesi Galatasaray’ın eski yıldızları maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ergün Penbe: Berabere biter

Galatasaray’ın 3 eski yıldızı Ergün Penbe, Ayhan Akman ve Necati Ateş, Şirketler Ligi’nin kura çekiminde derbiyle ilgili tahminde bulundu. Ergün Penbe, Fenerbahçe-Galatasaray maçının berabere biteceğini söyledi.

Akman gollü maç bekliyor, Alev’cilt centilmenlik çağrısı

Lotto Şirketler Ligi’nin kura çekimine katılan Galatasaray’ın eski yıldızları Ergün Penbe, Necati Ateş ve Ayhan Akman, hafta sonunda oynanacak olan derbiyle ilgili tahminlerde bulundu. Bu sene 15.’si düzenlenen ve 20 şirketin katılacağı Şirketler Ligi’nin kura çekiminde derbiyle ilgili soruları yanıtlayan 3 isimden Ergün Penbe, Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesiyle ilgili beraberlik tahmininde bulundu.

Ayhan Akman gollü bir rastlama beklediğini fakat kimin kazanacağını tahmin edemeyeceğini söylerken, Necati Ateş ise skor tahmininde bulunmaktan kaçındı ve centilmence bir çaba olmasını diledi.

Tarih: 14.03.2018 11:22 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur