Galatasaray’ın eski teknik direktöründen çarpıcı derbi yorumu! ‘Savunmaların…’

Galatasaray’ın eski teknik direktörlerinden Cevat Güler, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi hakkında konuştu. Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç‘e konuşan Güler şunları ifade etti.

‘Daha fazla ihtiyacı olan ekip Fenerbahçe’

“Saha içindeki stresi yüksek bir derbi olacak diye düşünüyorum. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı gibi olacak. Bu maçta sakinliği kim koruyabilirse o sahadan şampiyon çıkacak. Hocanın söylediği gibi istatistikler her zaman böyle olacak diye bir şart değil. Bu hafta ne olur göreceğiz. Galatasaray şöyle oynuyor Fenerbahçe böyle oynuyor diye öyle büyük farklar değil. Galatasaray yüksek tempoda oynamaya çalışıyor. Her iki takımında kendine tarafından sorunları var

Fenerbahçe’nin güvenli oyunu, Galatasaray’ın kavgacı oyunu nasıl şekillenecek göreceğiz. Ola Ki oyun olarak iyi bir maç olmayabilir. Derbilerde artık her takım kendi sahasında oynayacağı maçta favoridir. Bu puan durumundan bağımsız olarak söyleyebiliriz. Burada daha fazla ihtiyacı olan ekip Fenerbahçe”

‘Savunmanın ön planda olduğu bir derbi olacaktır’

“Kesintisiz yenme ve bu sezon şampiyonluğa gitme yolunda Fenerbahçe kaybederse büyük yara alır. Galatasaray ne kaybeder 3 puan farkı kalır. Diğer takımlar yaklaşır tabii orası bambaşka. giderken Fenerbahçe’nin büyük takımlarla oynayacağı maçlar bitiyor. Şampiyonluk yolunda avantajı olacaktır. Hocaların hamlesi manâlı. Bu hafta mesela Konyaspor maçında Sinan oyuna girdi 1 gol 1 asist yaptı. Müdahele çok yüksek oldu. Bunu fiilen oyuncular belirliyor.

Her iki takım teknik direktörünün de önce gol yemeden maça çıkacaklarını düşünüyorum. Savunmanın ön planda olduğu bir derbi olacaktır. Ilk gol manâlı olacaktır. Umarım güzel bir derbi olur ve futbol kazanır”

