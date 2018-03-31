Galatasaray’ın borcu

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Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Görüşme Salonu’nda yapılan 2018 yıllı alışılmış mali genel kurulunda üyelere dağıtılan raporlarda, gerçekleşen hesap hareketleri konusunda bilgiler yer aldı.

2 MİLYAR 883 MİLYON TL

Kulüp ve emrindeki ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira, alacakların ise 1 milyar 719 milyon 616 bin 165 olduğu belirtildi.

Borç alacak farkının 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 lira olduğu aktarıldı.

Galatasaray Kulübünün 31 Aralık 2016 itibarıyla borç alacak farkı, 1 milyar 189 milyon 211 bin 671 lira olarak gerçekleşmişti.

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