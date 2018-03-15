Galatasaray’ın borcu açıklandı

Divan Kurulu toplantısında kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş parasal, idari ve sportif rapor, üyelere aktarıldı.

KULÜBÜN BORCU AÇIKLANDI

IDARE HEYETI namına kürsüye gelen Okan Böke, kendi dönemleriyle alakalı olmayan oysa bütün Galatasaraylıları yakından ilgilendiren bir dönemin raporunu arzetmek için burada bulunduğunu ifade ederek, “Kulüp ve alt ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla net borç alacak farkı 1 milyar 61 milyon lira gerçekleşti. Dolar bazında bu rakam 302 milyon dolardır. Bankalara olan borçlar da 254 milyon dolara gerilemiştir” diye konuştu.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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