Galatasaray’ın 8 finali

Spread the love

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, ligde kalan 8 maçı ayrı olarak olarak değer biçme kararı aldı.

Terim ve yardımcılarının, ulusal maç arasından sonra başlayacak Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte her maçı bambaşka düşünecekleri ve buna kadar taktik geliştirecekleri bildirildi. Her karşılaşmaya final gözüyle bakan sarı-kırmızılıların teknik patronu, bu süreçten kayıpsız çıkarak 24 puan almayı amaçlıyor. Terim ve ekibinin her maçı kendi özelinde değerlendirip 3 puanın önemine uyarı çekecekleri bildirildi.

Sarı-kırmızılı teknik kadronun bu şekilde düşünerek futbolculardan da aynı özeni göstermelerini bekleyecekleri dile getirildi.

bu vesileyle Cim-Bom, üç günlük izni bugün tamamlayacak. Fenerbahçe derbisinin ardından tatile meydana çıkan ve nefes alma imkanı bulan sarı-kırmızılılarda yabancılar da ülkelerine gitme fırsatı yakalamıştı.

Eski dosttan nasihat

Cim-Bom’un devre aralarında Inter’den kiraladığı Yuto Nagatomo, Süper Lig’e özel bir hedefle geldi. Japonya’nın 2018 Dünya Kupası’nda mutlaka elde etmek isteyen Nagatomo’nun milli takımdaki hocası Vahid Halilhodzic’in fikirlerinden etkilendiği de belirtildi.

Sezonun ilk yarısında Inter’de istediği sürede forma giyemeyen Nagatomo, maç eksiğini kapatıp, Dünya Kupası’na hazırlanmış olabilme namına Galatasaray hamlesi yaptı.

Daha önce Türkiye’de Trabzonspor’da çalışan Halilhodzic’in de bu transfer konusunda tecrübeli yıldıza tam yardım verdiği, ligin standartlarını bildiği için bu transferin forma şansı konusunda önemli bir takviye sağlayacağı tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

İLGİLİ VİDEO

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da