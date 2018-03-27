Galatasaray’dan yalanlama geldi!

Galatasaray Spor Kulübü, bugün basında yer alan “Finansal Genel Kurul” ile ilgili habere ilişkin bir yorumlama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yorumlama şu şekilde:

“Galatasaray camiasını ayrıştırıcı, bölücü, birbirine düşürücü, kaynağı süresiz, masa başı, uydurma haberler üretilmekte ve Mali Genel Kurul ile Mayıs seçimlerine dürüst artan bir şekilde artmaktadır. Nitekim, Milliyet Gazetesi spor muhabiri Nevzat Dindar’ın bu bağlamda Mali Genel Kurul ile ilgili gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlarına devam ettiği görülmektedir.

Yönetimimiz, camiaya verdiği şeffaflık, samimiyet ve doğruluk başlıca ilkeleri doğrultusunda resmi olarak açıklamalarda bulunmaktadır. Bu resmi açıklamaların dışarıda Genel Kurul ile ilgili yazılan bütün haberler asılsızdır.

Yönetimimiz, Genel Komite’un, camiaya yakışır şekilde sağlıklı ve kolaylık içinde geçmesi namına tüm önlemleri almaktadır. Yönetim Kurulumuzun Finansal Genel Komite için ibra veya ibrasızlık için özel bir çalışması yoktur.

Bu tip haberlere haysiyet edilmemesini ve camiayı bölücü bu herif asılsız haberleri yapan muhabir ve kurumların akreditasyonunu iptal edeceğimizi, ilgililer hakkında TCK m.267 ve TCK m. 125 uyarınca savcılığa kabahat duyurusunda bulunulacağını bildiririz.

Galatasaray Spor Kulübü”

Tarih: 26.03.2018 18:43

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Kaynak: www.ajansspor.com

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