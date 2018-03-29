Galatasaray’dan Vakıfbank maçıyla ilgili açıklama: Adil olduğuna…

Galatasaray Kulübü, Vakıfbank’a 3-2 kaybedilen Vestel Venus Sultanlar Ligi Benzeri Final ikinci karşılaşması ile ilgili bir yorumlama yaptı.

Galatasaray’dan yapılan açıklama şöyle:

“Sezona yarıştığı tüm kulvarlarda üstünlük hedefiyle başlayan Galatasaray Bayan Voleybol Takımımızın dün akşam oynanan Vestel Venus Sultanlar Ligi Benzeri Final ikinci karşılaşması, adaletli olduğuna inanmakta zorlandığımız kararlar ile kaybedilmiştir.

Avrupa voleybolunun en büyük ligi olan Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin bu seviyeye ulaşmasında kulüp, oyuncu ve yöneticiler tarafından tüm özverili çalışmalar ortaya konulmasına rağmen yılların emeğinin adil olmayan kararlar ile yok sayılmasını üzüntüyle karşılamaktayız.

Galatasaray Spor Kulübü olarak beklentimiz bütün kulüplere eşit mesafede yaklaşıldığı adaletli ve objektif bir yarışma ortamının sağlandığı bir ligde mücadele etmektir. İtiraz hakkını tamamlayan takımımızın bu durumundan yararlanılması üzüntü vericidir. Sadece takımımız için değil bütün takımların emeklerinin adaletli ve içten yönetimler ile korunmasını beklemek en natürel hakkımızdır”

Tarih: 28.03.2018 22:54