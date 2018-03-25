Galatasaray’dan Skrtel’e geçmiş olsun mesajı

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Galatasaray Kulübü, Slovakya’nın 2018 FIFA Dünya Kupası’na hazırlık dahilinde Tayland ile oynadığı maçta sağlık sorunu yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYIMLANDI

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, “Slovakya’nın Tayland ile oynadığı ulusal maçta yüzüne gelen top sonrası baygınlık geçiren Fenerbahçeli Martin Skrtel’e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi Slovakya ile Tayland milli takımları arasında yapılan “Kings Cup” hazırlık maçının 28. dakikası dakikasına yakın mesafeden başına aldığı top darbesiyle aniden yere yığılan 33 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunun dili boğazına kaçmıştı. Skrtel yapılan müdahalenin arkasında maça devam etmiş, sonra ikinci yarıda oyundan çıkmıştı.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
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