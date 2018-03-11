Galatasaray’dan özel istatistik! İlk golü yediği maçları en çok çeviren…

Galatasaray sahasında oynadığı Atiker Konyaspor maçında ilk golü kalesinde fazla erken görmesine rağmen maçı 2-1 kazanmayı başardı. Galatasaray bu nedenle bu sezon 4.kez maçın ilk golünü yiyip geri düşmesine rağmen şampiyon geldi.

Galatasaray bu nedenle özel bir istatistiğe imza attı. Tepe mücadelesi yapan takımlar aralarında Galatasaray 4 defa maç çevirip başarılı olurken Beşiktaş ve M.Başakşehir 2’şer maçta birincil golü yemesine rağmen kazandı. Fenerbahçe ise sezon boyunca ilk golü yediği maçları çeviremedi

Birincil gol yediği maçlarda başarı:

Galatasaray 4

Beşiktaş 2

Başakşehir 2

Fenerbahçe 0

Galatasaray’ın çevirdiği maçlar

Bursaspor 0-1 2-1

Galatasaray – Akhisarspor 0-2 4-2

Göztepe 0-1 3-1

A.Konyaspor 0-1 2-1

Tarih: 11.03.2018 21:05 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur