Galatasaray’da Trabzon meaisi sürüyor

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, reaksiyon ile ivmelenme çalışmaları yapıp, ardından 10’a 10 hedefli ve amaçsız pas oyunu gerçekleştirdikleri aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte, milli ekip kamplarında bulunan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo’nun idmanda yer almadıkları açıklama

——————————-

Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







