Galatasaray’da Nagatomo’nun transferi için ilk temas kuruldu

Devre aralarında Inter’den sezon sonuna kadar kiralanan ve gösterdiği performansla herkesin takdirini şampiyon Nagatomo için temaslar başladı.

Japon futbolcunun mukavelesinde satın alma opsiyonu bulunmuyordu. Inter’le 2019’a kadar mukavelesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon sonunda bedelsiz olarak bölünme hakkına sahip olacak. İtalyan basınında çıkan haberlere tarafından; Galatasaray ve Inter arasındaki devlete ait yazışmalar başladı. İtalyan ekibi 4 milyon euro civarında bir sayı istiyor.

KALMA RICASI EN BÜYÜK KOZ

Oysa G.Saray, Nagatomo son senesine gireceği için azami 2 milyon euro öneri etti. Futbolcunun kalma ricasi, Sarı-Kırmızılılar adına en büyük koz olarak görülüyor. Nagatomo’nun diğer talipleri olsa da Türkiye’de ve İstanbul’da son derece mutlu. İtalya’da meydana çıkan haberlere tarafından; tarafların 2 milyon euroya anlaşması bekleniyor. Çünkü Nagatomo, Inter’le antlaşma yenilemezse kulübüne 1 euro bile kazandırmadan gidebilecek. Terim, derbi sonrası onun kalmasını istediğini açıklamıştı.

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Kaynak: www.sporx.com

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