Galatasaray’da Jaime Mata sürprizi

Galatasaray’da yeni sezona yönelik aktarma çalışmaları başlarken, forvet hattına düşünülen sürpriz bir ad de ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gomis ve Eren’in yanında bir destek daha isteyen Fatih Terim yönetimle görüşerek Valladolid’li Jaime Mata’nın transfer edilmesi talebinde bulundu. Hemen harekete geçen yönetim, Mata’nın menajeriyle bağlantı kurdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Mata için yapılan birincil görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirlendi.

La Liga 2’de Valladolid formasıyla fırtına gibi esen ve 29 maçta attığı 25 golle krallıkta açık ara lider olan Mata’nın Galatasaray’a gelmeye hazırlanmış olduğu kaydedildi.

Son vuruşlardaki soğukkanlılığıyla tanıdık Jaime Mata kuvvetli fiziğiyle de uyarı çekiyor.

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Kaynak: www.sporx.com

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