Galatasaray’da genel kurul zamanı

Kongrede genel komite başkanlık divanının oluşturulmasının gerisinde kulüp başkanı Mustafa Cengiz ya da görevlendireceği bir idareci, başlangıç konuşmasını yapacak.

Etkinlik ve teftiş kurulu raporlarının okunup, raporlar hakkında görüşmelerin yapılması sonrası, idare kurulunun mali ve yönetimle ilgili bakımdan ibrası ayrı olarak görüşülerek karara bağlanacak. Disiplin cezası bölge üyelerin başvurularının görüşülüp, yine ayrı olarak karara bağlanmasının ardındaki ise 2018 yılı bütçesi görüşülüp, karar altına alınarak genel komite tamamlanacak.

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek, mali genel kurulda kendi dönemiyle ilgili üyelerin ibrasını isteyecek. Galatasaray’ın 22 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen doğaüstü genel kurulunda başkanlık yarışını Mustafa Cengiz’e karşısında kaybeden Dursun Özbek’in dönemi, parasal ve yönetimle ilgili bakımdan ibraya sunulacak.