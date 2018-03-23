Galatasaray’da fikstür isyanı ! 6 günde 3 maç…

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Türkiye Futbol Federasyonu, devlete ait internet sitesinden yaptığı açıklama ile Spor Toto Süper Lig’de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftalar ile Ziraat Türkiye Kupası sözde final ikinci maçlarının programını açıkladı. Açıklanan fikstürün bir bölümünde Galatasaray’ı zorlu bir dönem bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 6 günde toplam 3 maç yapacak. Aslan, 29. hafta maçını 15 Nisan Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile oynadıktan daha sonra 18 Nisan Çarşamba günü kupada T.M. Akhisarspor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar sonra 30. hafta maçında 21 Nisan Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, Beşiktaş ile de ayrıca 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda karşısında karşıya gelecek. Galatasaray’ın açıklanan programa tarafından maçları şöyle: 27. hafta 1 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray – Trabzonspor 28. hafta 9 Nisan Pazartesi 20.00 Gençlerbirliği – Galatasaray 29. hafta 15 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray – Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Sözde Final 18 Nisan Çarşamba 20.30 Galatasaray – T.M. Akhisarspor 30. hafta 21 Nisan Cumartesi 19.00 Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray 31. hafta 29 Nisan Pazar 19.00 Galatasaray – Beşiktaş Galatasaray – Beşiktaş maçının tarihi belirlenmiş oldu Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ne zaman ?

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Kaynak: www.haber3.com

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