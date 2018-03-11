Galatasaray’da dikkat çeken tesadüf!

Galatasaray’da dikkat çeken rastlantı! Üstteki düzeyde görevlerde bulunan oysa kulüple yolları ayrılan isimlerin karşılıklı özelliğinin, Galatasaray Lisesi mezunlarından olması dikkatlerden kaçmadı.

Uyruk Gazetesi’nden Nevzat Dindar’ın haberine göre; Sportif Direktör Cenk Ergün, Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü ve Kalamış Tesis Müdürü Doğan Kesim gibi liselilerle yollar ayrılırken, öteki ad Emre Danişment ise kızağa çekildi. Bu durum, üyeler arasında hastalık yarattı.

Galatasaray’da son dönemde yapılan tasfiyelerde bir ayrıntı dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda üst düzeyde görevlerde bulunan ve burada işlerinden el çektirilen isimlerin genelinin iki taraflı özelliği, Galatasaray Lisesi mezunlarından olması…

Bilindiği gibi geçen hafta, Cenk Ergün ve Ali Öğüdücü’den sonra, Kalamış Tesis Müdürü Doğan Kesim’in de görevine son verilmişti. Bu üç ismin de liseliler aralarında yer alması, ilginç bir tesadüf olarak değerlendirildi. Su Sporları Genel Menajeri Emre Danişment ise dingin göreve çekildi. Yapılan bu operasyonlarda defalarca liselilerin gönderilmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Galatasaray’da ilk olarak, 12 yıldır kulüpte çeşitli görevlerde çalışan Sportif Direktör Cenk Ergün’le yollar ayrılmıştı. sonradan Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü’nün işine son verildi. Buna karşın Öğüdücü’ye demin tebligat yapılmadığı ortaya çıktı.

Doğan Kesim ve Emre Danişment’le ilgili alınan kararlar ise kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Çoğu üye bu rahatsızlığını değişik platformlarda dile getirirken, yönetimin öne sürdüğü mazeret ise tasarruf…

Fakat bu işe son vermelerden kaynaklı tazminatlar dikkate alındığında, bunun mali yönden daha fazla siklet oluşturduğu bahis edildi.

Tarih: 11.03.2018 09:09 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur