Galatasaray’a Selçuk İnan’ın menajeri Batur Altıparmak’tan icra

, menajerliğini yaptığı‘ın‘a aktarma olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağı ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü’ne 6. İcra Müdürlüğü yoluyla ödeme emri çıkarttırdı.

Milli futbolcu Selçuk İnan’ın Galatasaray’a transfer edilmesiyle ilgili menajeri Batur Altıparmak ve kulüp yetkilileri arasında 14 Haziran 2011’de imzalanan 600 bin avro ve yüzde 18 KDV bedelli simsarlık sözleşmesi dava konusu oldu.

Menajer Altıparmak, laf konusu ücretin 3 eşit taksit halinde ödenmesine karşın mutabakata varılmasına karşın 15 Ağustos 2017’deki KDV dahil 236 bin avro tutarındaki taksit bedelinin tarafına ödenmediği ve sözleşmeye tutarsız hareket edildiğini bahis ederek, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’nin, söz konusu ücreti yasal faiziyle birlikte ödemesi talebiyle dava açtı.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 17 Ağustos 2017’de verdiği davanın kabul edilmesi kararına, Galatasaray itiraz etti. İtirazı değerlendiren TFF Tahkim Kurulu da 3 Kasım 2017’de verdiği hükümle uyuşmazlık kararını onadı.

Altıparmak’ın avukatı Sami Sağlıklı, onama kararıyla 8 Kasım 2017’de söz konusu ücretin ödenmesi amacıyla TFF’ye her tarafta başvurarak, borcun tahsil edilmesini istedi. Dava dilekçesine, TFF Tahkim Kurulu’nun onama kararı da belirlenmiş delil olduğu gerekçesiyle eklendi.

“Sözleşme kulübün kayıtlarında değil”

Sanık Galatasaray Sportif AŞ’nin avukatları ise 15 Kasım 2017 tarihli cevap dilekçesini TFF’ye sundu. Dilekçede, “dava konusu sözleşmenin kulübün kayıtlarında bulunmadığı, parasal kayıtlarda bu sözleşmeden doğan herhangi bir ödeme kaydının görünmediği, kulübün kaşesinin olmadığı, davacının sözleşmesinin ıslak imza başlıca nüshasını dosyaya sunmak zorunda olduğu, çözüm kurulunca bahşedilen kararın belirli kanıt sayılamayacağı ve kulübe gönderilen bir fatura olmadığından KDV’nin istek edilmesinin de hukuken muhtemel olmadığı” belirtilerek, davanın reddedilmesi istek edildi.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 2 Şubat’ta verdiği ve 13 Şubat’ta gerekçesini yazdığı kararda, tarih bilgisi içermeyen sözleşmenin, yasal niteliği itibarıyla simsarlık sözleşmesi olduğu ve menajerin ücrete yargı kazanmasının profesyonel futbolcu Selçuk İnan’ın davalı Galatasaray’a aktarma olması şartına bağlandığı ifade edildi.

Dosyaya sunulan TFF kayıtlarına kadar, Selçuk İnan’ın Galatasaray’a transfer olduğu ve sözleşmedeki şartın gerçekleştiği kaydedilen kararda, “böylece şikayetçi Batur Altıparmak’ın, dava konusu sözleşmeden kaynaklanan menajerlik ücretine adalet kazandığının kabulü gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

KDV dahil 236 bin avronun ödenmesine karar verildi

Sözleşmeye göre, şikayetçi menajerin ücrete yargı kazandığı ama 15 Ağustos 2016 tarihli 200 bin avro bedelli alacağının ödenmediği gerekçesiyle TFF Anlaşmazlık Çözüm Kurulu’na dava açtığı hatırlatılan kararda, sanık kulübün söz konusu bedelin ödendiğine dair herhangi bir kanıt sunmadığı ve kulüp imza yetkililerinin imzasına ilişkin herhangi bir itirazda bulunmadığı aktarıldı.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun daha önceki kabul kararına yapılan itirazın TFF Tahkim Kurulu göre reddedildiği ve kararın onanmasının kesin kanıt sayılacağı bilgisi de bahşedilen kararda, sözleşmeye tarafından kulübün 600 bin avronun KDV’sini ödemeyi üstlendiği, 200 bin avronun yüzde 18 KDV’siyle birlikte davacı menajere ödenmesi gerektiği ve KDV ile toplam 236 bin avronun davalı kulüpten tahsil edilerek davacı menajere ödenmesine karar verildiği belirtildi.

Şikayetçi Altıparmak’ın alacak talebinin kabul edilmesi ve 236 bin avronun 200 bin avrosunun 16 Ağustos 2017’den itibaren fiili ödeme tarihine değin işleyecek en yüksek faizle sanık Galatasaray’dan tahsil edilerek davacıya ödenmesine hükmeden kurul, bu meblağın yüzde 18’lik KDV’sine eşit gelen 36 bin avronun da davalıdan tahsilini kararlaştırdı.

Cebri icra uyarılı ödeme emri

Batur Altıparmak’ın avukatı Sami Sağlıklı, bu kararla İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’ne başvurarak, davalı kulüp Galatasaray’dan alacağının tahsil edilmesini talep etti.

İcra müdürlüğünce hazırlanan ve kulübe gönderilen ödeme emrinde, hukuki faizi ve masraflarla birlikte 1 milyon 231 bin 921 lira (251 bin 799 avro ve 6 bin 253 lira) tutarındaki alacağın, işleyecek faizle birlikte tahsil edilmesi istendi.

Ödeme emrinde, “kulübün beyanat tarihinden itibaren 7 gün içinde belirtilmiş banka hesabına ödeme yapması, borca itiraz ediyorsa müdürlüğe bildirmesi, imzaya itiraz edilmesi durumunda mahkemede duruşma yapılacağı, 7 gün içinde itiraz bildirilmemesi durumunda kulübün mal beyanına bulunması, huysuz halde hapis cezası yoluna gidileceği, borç ödenmemesi ya da itiraz edilmemesi durumunda da cebri icraya devam edileceği” uyarısı yapıldı.

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Kaynak: www.sporx.com

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