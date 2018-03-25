Galatasaray’a 17 milyon liralık gelir

Galatasaray yönetimi, kulübe aidatlarını ödememiş ya da kulübe bir şekilde küsmüş üyeleri her yerde faal ayla getirmek için düğmeye bastı.

Başkan Mustafa Cengiz, tembel haldeki bu potansiyeli ortaya sonuç çalışmalarını başlattı. Üyelerle bir bir bağlantı kurulurken, ortaya kulüp için yeni bir ‘insan kaynakları portföyü’ çıktı. Yıllardır kulüple ilişki içinde olmayan çoğu üyenin bugün meslek hayatında kayda değer konumda olduğu saptandı.

8 BİN 227 ÜYE ARANDI

Yapılan görüşmelerde 8 bin 227 kayda açık aza sayısına ulaşıldı. Bu rakam kulüp tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti. Üyelerle yapılan bire bir görüşmeler kombine ve loca satışlarına da yansıdı, son 2 ayda 17 milyon liralık satış yapıldı.

Diğer yanlamasına kulüp bünyesindeki 5 şirkete de, Galatasaray taraftarı ve konusunda uzman olan isimler seçildi. Mustafa Cengiz yönetimi bu süreçte yalnızca 1 üyesini şirketlerde görevlendirdi.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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