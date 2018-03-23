Galatasaray yeni golcüsünü buldu !

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Galatasaray’da yeni sezona karşın aktarma çalışmaları başlarken, teknik direktör Fatih Terim’in forvet hattına sürpriz bir ismi düşündüğü ortaya çıktı. JAIME MATA LİSTENİN BIRINCIL SIRASINDA Edinilen bilgiye takriben, Gomis ve Eren’in yanında bir destek daha isteyen Terim yönetimle görüşerek Valladolidli Jaime Mata’nın transfer edilmesi başvurusunda bulundu. SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR Anında harekete geçen idare, Mata’nın menajeriyle temas kurdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Mata için yapılan birincil görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirlendi. LA LIGA 2’DE FIRTINA GİBİ ESİYOR La Liga 2’de Valladolid formasıyla kasırga gibi esen ve 29 maçta attığı 25 golle krallıkta açık ara lider olan Mata’nın Galatasaray’a gelmeye hazırlanmış olduğu kaydedildi. Son vuruşlardaki soğukkanlılığıyla tanıdık Jaime Mata kuvvetli fiziğiyle de dikkat çekiyor. Fotomaç

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Kaynak: www.haber3.com

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