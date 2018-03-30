Galatasaray-Trabzonspor maçına 50 bin taraftar!

Süper Lig’in 27. haftasında pazar günü Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile Trabzonspor aralarında oynanacak dev mücadeleyi taraftarın ilgisi büyük.

Sarı-Kırmızılılar, bu 90 dakikaya üstünlük yolundaki en kritik sınavlardan biri gözüyle bakıyor. böylece, biletler satışa çıktığı andan itibaren kapış kapış gidiyor. Önceki gün 300 TL’ye değin olan biletler tükenmişti.

Dün itibariyle de 500 TL’den başlayan VIP biletlerin bile tükenme noktasına geldiği öğrenildi. Kombine sahiplerinin de eksiksiz katılım göstermesi halinde, Trabzonspor maçına 50 bin taraftarın gelmesi bekleniyor.

Sarı-Kırmızılı idare de, bir sezon rekoruna daha imza atabilmek namına resmi siteden yaptığı çağrıyla, maça gelemeyecek olan kombine kart sahiplerinden, biletlerini bir maçlığına devretmelerini istiyor.