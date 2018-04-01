Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Çaba beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

Ligde 54 puanla en yakın rakibi Medipol Başakşehir’in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor maçını kazandığı taktirde liderliğini sürdürecek. Son olarak derbi maçta Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray, peşinde ise Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş ile evinde kayda değer müsabakalara çıkacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Trabzonspor: Övünç, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Sosa, Abdülkadir Yusuf, Olcay, Burak Yılmaz