Galatasaray-Trabzonspor derbisinde Gomis-Burak Yılmaz kapışması

Bu sezon Süper Lig‘de tam 25 kez fileleri havalandırıp gol krallığının 1 numarası haline gelen Bafetimbi Gomis, tekrar Aslan’ın en büyük kozu olacak. Milli aradan önce oynanan Fenerbahçe derbisini manâsız geçen Fransız futbolcu, hafta içinde ekstra gol çalışmaları yaparak Trabzonspor sınavına hazırlandı.
Bugünkü kritik mücadelede yeniden Galatasaray’ı sırtlamaya çalışacak olan Fransız futbolcu, performansıyla milli takıma dönmeyi hedefliyor. Son namzet kadroya çağrılmayan Gomis’in planı, 2018 Dünya Kupası’nda forma giyebilmek.