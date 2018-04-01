Galatasaray-Trabzonspor derbisinde Gomis-Burak Yılmaz kapışması

Bu sezon‘de tam 25 kez fileleri havalandırıp gol krallığının 1 numarası haline gelen, tekrar Aslan’ın en büyük kozu olacak. Milli aradan önce oynananderbisini manâsız geçen Fransız futbolcu, hafta içinde ekstra gol çalışmaları yaparaksınavına hazırlandı.

Bugünkü kritik mücadelede yeniden Galatasaray’ı sırtlamaya çalışacak olan Fransız futbolcu, performansıyla milli takıma dönmeyi hedefliyor. Son namzet kadroya çağrılmayan Gomis’in planı, 2018 Dünya Kupası’nda forma giyebilmek.