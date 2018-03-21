Galatasaray taraftarı Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istiyor

Ramazan Yalçın, Galatasaray Futbol Takımı’nın Avrupa’da yaptığı maçların biletlerini birleştirme nedeniyle çıktığı yolda bugün bin 250 farklı maçın biletine ulaşmış bir koleksiyoner. Yalçın’ın hedefi, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından kendisine bilet ulaştıran tüm taraftarların müşterek çalışması olarak baktığı koleksiyonunu 1905 rakamına ulaştırmak ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARININ BİLETLERİNİN TAMAMI KOLEKSİYONDA

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı 104 maçın biletini tamamlayan, Avrupa kupalarındaki maçların biletlerini büyük ölçüde koleksiyonuna katan Yalçın, takımının ülke içinde yaptığı birçok maçın biletine de sahip. UEFA Kupası’nın kazanıldığı Galatasaray-Arsenal maçının biletinden, Drogba imzalı Galatasaray-Chelsea maçı biletine dek birçok biletin olduğu koleksiyonun en eski parçası ise 1950 yılında oynanan Galatasaray-Sunderland maçına ait.

“BİLET GÖNDERENLER ARASINDA FENERBAHÇELİ DE VAR BEŞİKTAŞLI DA”

Futbol tutkusuna 1996 yılından bu yana biriktirdiği biletler ile öbür bir ebat kazandıran Yalçın, Doğan Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada bu işe başlangıçta Galatasaray’ın Avrupa Kupalarında yaptığı maçların biletlerini toplamak için başladığını söylüyor. Türk Telekom Stadı’nın açılmasıyla Galatasaray Futbol Takımı’nın bütün maç biletlerini bulmak için harekete geçen Yalçın’a Türkiye ve dünya genelinden çoğu farklı takımın taraftarı da destek vermiş. Yalçın, koleksiyonun oluşmasında Fenerbahçelisinden Beşiktaşlısına, yurtdışından yaşamış vatandaşlardan üst seviye yöneticilere, basın mensuplarına kadar çoğu kişinin katkısının olduğunu belirtiyor.

“KAPI KAPI DOLAŞIP BİLET ARIYORDUM”

1996’da İstanbul’a yerleşen Yalçın, birincil başta kendi gittiği maçların biletlerini biriktirmeye başlamış. Türk Telekom Stadı’nın açılmasıyla takımına ait bütün biletleri bulmak için harekete geçen Yalçın, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bu sürecin hızlandığını ve insanların, dünyanın her yerinden kendisine bilet göndermeye başladığını söylüyor. “Türk Telekom’da kapı kapı bilet aradığım günler oldu” diyen Yalçın, şimdi bin 250 farklı maçın biletine ulaşmış durumda ve bu maçların farklı tribünlere ait biletleriyle beraber 10 bine yakın parçayı koleksiyonunda bulunduruyor.

TARİHİ KOLEKSİYONUN EN ESKİ BİLETİ

1950 YILINA AİT Koleksiyondaki en eski biletin Galatasaray-Sunderland maçına ait olduğunu dile getiren Yalçın, “1950 yılına ait olan bu bilet bir taraftarımızın dedesine ait. Burada 1950-2018 yılları arasına ait yüzlerce bilet var. Bu olur ya de bir birincil. Amacım, ‘bir futbol takımına ait maksimum maç bileti toplayan taraftar’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek. 1905 bilete ulaşıp bu başvuruyu yerine getirmek istiyorum. Daha önce böyle bir test olmamış, bu açıdan bir ilki gerçekleştirmek istiyorum” dedi.

“EN ANLAMLISI 5-0’LIK NEUCHATEL XAMAX MAÇI”

Koleksiyondaki tüm biletlerin farklı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Yalçın, kendisi için ‘en manalı’ olanı seçerken ise oldukça zorlanıyor. 2000 yılında UEFA Kupasının kazanıldığı Galatasaray-Arsenal maçının her Galatasaray taraftarı gibi kendisi için de fazla bambaşka bir yeri olduğunu açıklayan Yalçın, “Oysa Neuchatel Xamax’ı 5-0 yendiğimiz maçın biletinin yeri bir başka. O dönemde biletlerin üstünde bir şey yazmazmış, halk müziği biletlerin üzerlerine notlar alırmış. Örneğin bendeki biletin arkasında ‘zaferlerin zaferi’ yazıyor, bu fazla manalı” diye konuştu.

“BURADA BİR TARİH YATIYOR VE BU TARİH MÜZEDE SERGİLENMELİ”

Guinness’e başvurunun dışarıya Yalçın’ın koleksiyonu ile ilgili iki hedefi daha var. başlangıçta koleksiyonun Galatasaray Müzesi’nde sergilenmesini çok istediğini gösteren Yalçın, “İnsanların oraya gidip bu biletleri görmesi ve anılarının canlanması bizim en büyük hayalimizdi. Çünkü burada bir tarih yatıyor” diyor ve bu konuda kulüpten de takviye bekliyor. Yalçın’ın ikinci hedefi ise Galatasaray tarihinin yer alacağı bir kitap oluşturmak. Kitabın her sayfasına bir bileti, altına da o maçın kadrolarını yerleştirmeyi planlayan Yalçın, sayfaların arkasını ise insanların o maça dair anılarını yazması için boş vazgeçmek istiyor.

“FARKLI RENKLERE GÖNÜL VERMİŞ AHALI UMARIM YINE KOL KOLA MAÇ İZLER”

Futbolun farklı yönlerinden zevk alınabileceğini uygulamak namına bu koleksiyonu oluşturduğunu söyleyen Yalçın son olarak ise taraftarlara şu mesajı verdi: “70’li, 80’li yıllarda halk yan yanlamasına oturup maç izliyordu. Orada atılan gollerden, futboldan şımartma alınıyordu. Acilen ise işin içine maddiyat girdi ve futboldan alınan şımartma azalmaya başladı. Fakat manâlı olan futbolun kendisinden ve ayrı yönlerinden haz almaya çalışmak. Ben de bunu yapmak istedim. Çoğu insanı, taraftarı bir gaye civarda toplamaya çalıştım. Mesela burada Galatasaray-Werder Bremen maçının bir bileti var ve o bilet bana Bir Fenerbahçe taraftarı göre gönderildi. Futbolun evrenselliği burada devreye giriyor. Herkesin desteklediği bazı var ama bir kasıt civarda herkes bana takviye oldu, olmaya da devam ediyor. Umarım geçmişte olduğu gibi farklı renklere gönül vermiş halk müziği tekrar kol kola maç izler.”

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Kaynak: www.sporx.com

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