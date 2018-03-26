Galatasaray, Roma’nın merceği altına girdi

MONCHİ’NİN 2018 TRANSFER LİSTESİ
Ante Coric 1997 Orta Saha Dinamo Zagreb
Marko Johansson 1998 Kaleci Malmö
Justin Kluivert 1999 Forvet Ajax
Bryan Cristante 1995 Orta Saha Atalanta
Hakim Ziyech 1993 Orta Saha Ajax
Mateo Kovacic 1994 Orta Saha Real Madrid
Jean Süratli 1991 Orta Saha Nice
SEVİLLA’DAN ROMA’YA MONCHİ
Sevilla ezeli rakibi Real Betis ve A.Madrid ile birlikte 2000’de küme düştükten 1 sene daha sonra döndüğü İspanya 1. Ligi’nde bütün transfer operasyonunu eski protez kalecisi özetle Monchi olarak aşina Ramon Rodriguez Verdejo’ya teslim etti. Sevilla onun sportif direktörlüğündeki 16 yılda 5 Avrupa Ligi Kupası kazandı. Altyapıda 22 takım oluşturan ve 400 futbolcunun gelişimini izleyen 49 yaşındaki Monchi, 700 yerel scout ile çalışıp her sezon 250 yeni futbolcuyu ajandasına yazan bir futbol dâhisi. Sezon başında Sevilla’dan ayrılıp Roma’ya imza atan İspanyol futbol adamı, İtalyan kulübünde bütün aktarma operasyonlarından sorumlu.
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Kaynak: www.fanatik.com.tr
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