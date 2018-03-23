Galatasaray, Özhan Canaydın’ı andı

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Galatasaray Kulübü, vefatının 8. sene dönümü sebebiyle eski başkanlardan Özhan Canaydın’ı andı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Spora yalnızca başarı ve uğraş anlamı yüklemeyen, sporun hürmet, arkadaşlık ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan Galatasaraylıların hiçbir süre unutamayacağı abisi Özhan Canaydın, nadir görülen bir duruşun temsilcisi olarak çevrili objektif herkesin takdirini kazandı.” denildi. Açıklamada, “Aramızdan ayrılışının 8. yılında, son nefesine kadar yüreğinde Galatasaray sevgisini içeren başkanlarımızdan Özhan Canaydın’ı saygı, hasret ve özlemle bir kez daha anıyoruz.” ifadeleri kullanıld

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
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