Galatasaray, Nagatomo transferi için Inter’le anlaştı mı?

İtalyan basını, Galatasaray’ın sezon sonuna kadar kiraladığı Yuto Nagatomo konusunda İtalyan devi Inter’le anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

Galatasaray‘ın sezon ardına kadar Inter‘den kiraladığı Yuto Nagatomo hakkındaki transfer söylentileri sona ermek bilmiyor.

Cim Bom‘un bonservisini olmak için büyük uğraşlar verdiği Japon sol bek için Avrupa’dan pek çok takımın da devrede olduğu yazılmıştı.

Son olarak İtalyan basını ise oyuncuyla ilgili farkı bir iddiaya yer verdi. Inter kulübüne yakınlığıyla tanıdık bir haber sitesi, önümüzdeki nisan ayında Galatasaray ile Milano kulübünün oyuncunun bonservisi konusunda büyük oranda anlaşacağını yazdı.

Habere göre Inter, Sarı Kırmızılı yönetimden 4 ila 5 milyon euroluk bir layık istek edecek. İtalyan devi, bunun yanına Galatasaray yönetiminden oyuncunun performansına emrindeki birtakım bonuslar da isteyecek. (Fanatik)