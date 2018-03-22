Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın’ı andı

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Galatasaray Kulübü, vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle eski başkanlardan Özhan Canaydın’ı andı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Spora sadece başarı ve uğraş anlamı yüklemeyen, sporun hürmet, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan Galatasaraylıların hiçbir süre unutamayacağı abisi Özhan Canaydın, nadir görülen bir duruşun temsilcisi olarak taraflı nesnel herkesin takdirini kazandı.” denildi.

Açıklamada, “Aramızdan ayrılışının 8. yılında, son nefesine kadar yüreğinde Galatasaray sevgisini taşıyan başkanlarımızdan Özhan Canaydın’ı hürmet, hasret ve özlemle bir defa daha anıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

 

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Kaynak: www.sporx.com
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