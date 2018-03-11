Galatasaray, Konyaspor’a karşı yine yenilmedi!

Galatasaray, ligde bu hafta evinde mağlup ettiği Atiker Konyaspor mağlup ederek, rakibine aleyhinde yenilmezliğini 15 yıla çıkardı. Konya, en son 2003 yılında sarı-kırmızılıları yendi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor’u 2-1 yendi. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, yeşil-beyazlılara karşısında yenilmezliğini 23 maça çıkardı. Geride kalan 23 müsabakada Aslan 18 defa şampiyon gelirken, 4 kere de berabere kaldı.

Galatasaray, Konya’ya karşısında ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 yılında deplasmanda 1-0’lık skorla almıştı.

Tarih: 11.03.2018 21:07 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur