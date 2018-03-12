Galatasaray derbi öncesi idmanı taraftara açacak!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın son antrenmanını sarı-kırmızılı taraftarların önünde yapacak.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, derbi öncesindeki son idmanın 16 Mart Cuma günü Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da taraftarlara açık gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, 13-16 Mart tarihlerinde İstanbul’daki GS Store mağazalarından minimum 19 lira 5 kuruşluk alışveriş yapan taraftarların antrenmanı tribünden peşine düşüp takip edebileceği belirtildi.
Yeniden aynı tarihlerde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı gişesinden Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu bileti bölge taraftarların da antrenmanı izleyebileceği aktarıldı.
Kombine sahibi Galatasaray taraftarının da antrenmanı takip etme hakkına sahip olacağı kaydedildi.
Tarih: 12.03.2018 16:17 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur