Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile 17 Mart Cumartesi günü Kadıköy’de oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanın başlıca bölümünde çift kale strateji maç yapıldığı belirtildi.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, derbi hazırlıklarını yarın oluşturacağı antrenmanla sürdürecek.

Tarih: 14.03.2018 15:29 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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