26 haftası geride kalan ligde 25 kere muhalif fileleri havalandıran Gomis, sarı-kırmızılı taraftarları en sevdiği futbolcu haline geldi.
Galatasaraylı iki taraftar, golcü futbolcu için bir beste hazırladı. Bağlama eşliğinde çalıp söyledikleri türkü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte o beste:
G.Saraylı taraftarlar Gomis için türkü yaptı – İZLE
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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
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