G.Saraylı taraftarlar Gomis için türkü yaptı – İZLE

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G.Saraylı taraftarlar Gomis için türkü yaptı - İZLE

26 haftası geride kalan ligde 25 kere muhalif fileleri havalandıran Gomis, sarı-kırmızılı taraftarları en sevdiği futbolcu haline geldi.

Galatasaraylı iki taraftar, golcü futbolcu için bir beste hazırladı. Bağlama eşliğinde çalıp söyledikleri türkü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte o beste:

G.Saraylı taraftarlar Gomis için türkü yaptı – İZLE 

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
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