G.Saray’ın yabancıları: Üzerimizde baskı yok

Bilhassa Ülker Stadı’nda birincil maçlarına çıkacak Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Maicon Roque ve Fernando Reges gibi isimler keza heyecanlı hem doyumsuz.
AYRIM 9 PUANA ÇIKACAK
Galatasaray’ın Kadıköy’e daha önce çıkmamış futbolcularının karşılıklı görüşü, “Bizim üzerimizde zorlama yok. Birincil defa o deplasmana gidiyoruz. Kazanıp döneceğiz” şeklinde.
Dünyanın dört bir yanına, çok güç atmosferlerde, kritik derbilerde forma giydiklerini gösteren tecrübeli isimler, “Kadıköy veya başka bir yer ayrim etmez. Biz her maça 3 puan edinmek için çıkıyoruz, Fenerbahçe deplasmanına da benzer hedefle gidiyoruz. 6 puanlık avantajımızı, 9’a çıkarmak istiyoruz. Odaklandığımız tek şey üstünlük.” diyerek galibiyet sözü verdiler.
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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
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