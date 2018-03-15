G.Saray’ın yabancıları: Üzerimizde baskı yok

Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında 18 yıldır kazanamadığı Kadıköy deplasmanında olacak. Ezeli rakibinin serisini son vermek isteyen sarı-kırmızılı ekibin en büyük kozu daha önce Kadıköy deplasmanına çıkmayan tanıdık olmayan futbolcuları olacak.

Bilhassa Ülker Stadı’nda birincil maçlarına çıkacak Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Maicon Roque ve Fernando Reges gibi isimler keza heyecanlı hem doyumsuz.

AYRIM 9 PUANA ÇIKACAK

Galatasaray’ın Kadıköy’e daha önce çıkmamış futbolcularının karşılıklı görüşü, “Bizim üzerimizde zorlama yok. Birincil defa o deplasmana gidiyoruz. Kazanıp döneceğiz” şeklinde.

Dünyanın dört bir yanına, çok güç atmosferlerde, kritik derbilerde forma giydiklerini gösteren tecrübeli isimler, “Kadıköy veya başka bir yer ayrim etmez. Biz her maça 3 puan edinmek için çıkıyoruz, Fenerbahçe deplasmanına da benzer hedefle gidiyoruz. 6 puanlık avantajımızı, 9’a çıkarmak istiyoruz. Odaklandığımız tek şey üstünlük.” diyerek galibiyet sözü verdiler.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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