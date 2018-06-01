G.Saray’ı unutamıyor! ‘Boş sözleşmeye imza atarım’

Sezon başında Galatasaray’a veda ederek Fransa’nın yolunu tutan Wesley Sneijder’de garip gelişmeler yaşanıyor.

Sneijder’in geçtiğimiz günlerde idareci Abdurrahim Albayrak yoluyla başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim’e geri dönüş için mesaj yolladığı belirlendi.

‘BOŞ SÖZLEŞMEYE BİLE İMZA ATARIM’

33 yaşındaki futbolcunun, “Galatasaray’ı unutamıyorum. O formayı bitmiş giymek için her şeyi yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye bile imza atarım” dediği kaydedildi.

BAŞKAN SICAK BAKIYOR

Albayrak, Sneijder’in bu sözlerini başkan Cengiz’e iletti. Cengiz ise Fatih Terim’le görüştükten sonra yanıt vereceklerini söyledi. Başkan Cengiz’in Sneijder’in dönmesine sıcak baktığı ve Terim’in onaylama vermesi halinde hemen düğmeye basacağı açıklama edildi.