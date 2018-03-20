G.Saray’dan transfer bombası! Terim onay verdi!

Süper Lig’de son 8 haftaya lider giren, Türkiye Kupası’nda finale çok yaklaşan Galatasaray bir yandan da yeni sezon planlamasına başladı. Şampiyonlar Ligi’nde bitmiş galibiyet hedefleyen Sarı- Kırmızılıların ses getirecek flaş transfer hamlesi ortaya çıktı. Galatasaray dünyaca meşhur bir yıldızla temas halinde.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Nice formasını giyen Mario Balotelli ile görüşüyor. Sezon sonunda özgürlük kalacak olan İtalyan golcünün menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe önerildiği belirlendi.

SORUNLARI MİNİMİZE EDERİZ

Yeni sezonda Gomis’in yanında mutlaka fazla nitelikli bir forvet isteyen Fatih Terim’in Balotelli için “Sorunları var fakat çok yetenekli. Sıkıntıları minimize ederiz. Takımda olmasını isterim” dediği öğrenildi.

ÇOĞU KULÜP PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu gelişmenin peşinde Galatasaray ile Mario Balotelli arasında görüşmeler resmi olarak başladı. Birçok kulüpten teklif bölge 27 yaşındaki forvetin tercihini nasıl kullanacağı büyük bir merak konusu.

NICE’DE YAKLAŞIK OLARAK HER TARAFTA DOĞDU

Bilhassa Liverpool ve Milan formasıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Mario Balotelli, Nice’te kendini buldu. Fransız yıldız, son iki sezonda oynadığı 59 maçta 39 gole imzasını atmayı başardı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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