G.Saray’da büyük Terim operasyonu!

, mayısta takımda gençleştirme için düğmeye basacak. Terim, altyapıdan minimum 4 oyuncu seçerek, yeni sezon kampına götürecek. Dış transferde de ağırlıkla genç isimler seçim edilecek. Galatasaray bir yandan 21. şampiyonluğa odaklanırken diğer yanlamasına geleceği de planlıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, sezon sonunda takımın yaş ortalamasını çökertmek için de düğmeye basacak. Florya’da idari, altyapılar ve teknik heyeti her yerde aşağıya değiştiren Terim, mayısta A takım’da gençleştirmeye gidecek. Fatih Terim, 29.4 ortalamayla halen ligin en yaşlısı olan 3. takımı olan ekibine gençlik aşısı yapmak için önce altyapıdaki U19 ve U21 takımlarına yönelecek. Tecrübeli teknik adam, dış transferde de tercihini yine ağırlıkla genç isimlerden yandan kullanacak.

En son Emre ve Semih çıktı

Emre Çolak ve Semih Kaya dıştan 7 senedir altyapıdan A takıma oyuncuçıkmamasının büyük bir eksiklik olduğuna uyarı çeken Terim, bu görüntüyü değiştirmek istiyor. Terim bunun için de 2011-13’tegörev yaparken büyük emek harcadığı ve dikkatleri üstüne çeken 2000 jenerasyonunda başarılı bulunduğu genç oyunculara yeni sezonda fırsat verecek.



Terim, minimum 4 oyuncuyu sezon başı hazırlık kampına götürecek. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki Hakan Balta, 37 yaşında Carrasso ve 32 yaşındaki Latovlevici ile yollar ayrılacak.



Muslera’nın gerçek dışı bitmiş Lazio’ya dönmek

G.Saray’ın file bekçisi Fernando Muslera, bitmiş İtalya’da oynamak istediğini söyledi. İtalyan La Gazzetta dello Sport’a konuşan 31 yaşındaki Uruguaylı, “İtalya’yı çok seviyorum. Lazio baştan sona üst düzey bir kaleci oldum. Senede 3-4 gün Roma’ya gider ve hasret gideririm. Bir gün bitmiş Serie A olursa, Lazio’da oynama hayalim var. Bu gerçekleşir mi bilmiyorum. Çünkü kulübüm G.Saray’ın transferime dair bir düşüncesi bulunmuyor. Para problem yok, yalnızca kulübümün beni isteyip istememesi kayda değer. Bir kontratım var ve şu noktada bir şey söylemem dürüst olmaz. Fazla önerge var ama menajerim ilgileniyor” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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