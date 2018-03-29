G.Saray-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Galatasaray’ın sahasında Trabzonspor’u davetli edeceği maçı Fırat Aydınus yönetecek.

HAFTANIN EN KRİTİK MAÇI

Lider Galatasaray, şampiyonluk yolundaki kritik maçta TT Stadyum’da Trabzonspor’u ağırlayacak. Engebeli mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Özgürlük Yankaya yapacak.

Galatasaray, Fırat Aydınus’un yönettiği son 9 maçta yalnızca 2 defa kazanabildi. 5 maçı kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 2 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor ise Fırat Aydınus yönetiminde son 7 maçta 1 kez kaybetti. 2 kere kazanırken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

İşte haftanın hakemleri;

30 Mart Cuma

20.00 Sivasspor-Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan

31 Mart Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek

1 Nisan Pazar

13.30 Göztepe-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Şanslı

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus

2 Nisan Pazartesi

20.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

