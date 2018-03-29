G.Saray-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

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Süper Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Galatasaray’ın sahasında Trabzonspor’u davetli edeceği maçı Fırat Aydınus yönetecek.

HAFTANIN EN KRİTİK MAÇI

Lider Galatasaray, şampiyonluk yolundaki kritik maçta TT Stadyum’da Trabzonspor’u ağırlayacak. Engebeli mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Özgürlük Yankaya yapacak.

Galatasaray, Fırat Aydınus’un yönettiği son 9 maçta yalnızca 2 defa kazanabildi. 5 maçı kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 2 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor ise Fırat Aydınus yönetiminde son 7 maçta 1 kez kaybetti. 2 kere kazanırken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

İşte haftanın hakemleri;

30 Mart Cuma
20.00 Sivasspor-Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan

31 Mart Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek

1 Nisan Pazar
13.30 Göztepe-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Şanslı
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus

2 Nisan Pazartesi
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

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