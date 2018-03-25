Galatasaray taraftarları sarı kırmızılı ekibin U17 ve U19 takımlarını yalnız bırakmadı. Ortaya altyapı maçlarında görmeye alışkın olmadığımız görüntüler çıktı.

ULTRASLAN KOREOGRAFİ YAPTI

Maç öncesi şahane da bir atmosfer oluşturan taraftarlar açtıkları, “Identical scenes every weekend (Her hafta sonu tıpatıp aynı sahneler)” pankartıyla da uyarı çektiler.

G.Saray taraftarlarından U19 maçında koreografi – İZLE

sık sık derbi maçlarda görmeye alışılmış olduğumuz tarzda koreografi, meşalı ve coşkulu taraftar topluluğu sosyal medyada da fazla konuşuldu.

Sarı-kırmızılı ekibin U17 takımı, Trabzonspor’u 5-0 yenerken, U19 takımı da sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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