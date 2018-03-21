G.Saray Şampiyonluk için ’26. hafta’ testini geçti

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftası geride kalırken Galatasaray 54 puanla liderliğini sürdürüyor. Galatasaray’ın son üç şampiyonluğuna bakıldığında 26’ncı haftalarda 2011-2012 sezonunda 57, 2012-2013 sezonunda 50, 2014-2015 sezonunda ise 58 puan toplayarak lig sonunda kupa zaferini yaşadı.

77 PUANLA KAZANAN OLDU

2010-2011 sezonunda büyük bir değişime giden Galatasaray, Fatih Terim liderliğinde şampiyonluğa ulaştığında 26’ncı hafta itibarıyla 17 galibiyet 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti ve attığı 48 gole karşısında 18 golü kalesinde fark etti. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada 10 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26’ncı haftayı geçerken iç sahada 30 golü rakip filelere bıraktı ve 11 golü kalesinde fark etti. Deplasmanda ise 7 kez 3 puan sevinci yaşamış sarı kırmızılılar, 4 birliktelik ve 2 yenilgi alırken, 18 gol attı ve 7 gol yedi. Ligin sonunda ise 23 başarı elde eden, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 69 gol sevinci yaşayan Galatasaray, 24 kez topu ağlarında gördü ve kazandığı 77 puanla şampiyonluk sevincini yaşadı.

DEFALARCA 2’NCİ ŞAMPIYONLUK

Son kazanan apoletiyle 2012-2013 sezonuna çabuk şampiyonluklar hedefiyle başlayan Fatih Terim’in öğrencileri, 26’ncı hafta geride kaldığında 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle önderlik koltuğunda oturdu. 49 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 29 gol gördü. İstanbul’da ağırladığı rakipleri aleyhinde 8 galibiyet, 2 birliktelik bölge Galatasaray, 2 kere de mağlup oldu. Terim’in takımı bu maçlarda 24 gol attı ve 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise 6 başarı 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 gol atarken yalnızca 16 golü ağlarından çıkardı. defalarca 2’nci şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, ligin sonunda 71 puanı 21 başarı, 8 beraberlik ve 5 yenilgi topladı. Rakiplerine 66 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

ÜÇ KUPALI SÜPER SEZON

Üç kupalı sezon olarak Galatasaray tarihinde kayda değer bir yer tutan 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarının mimarı oldu. Galatasaray, 18 başarı, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle geçilen 26’ncı hafta itibarıyla 50 gol attı ve 32 golü kalesinde gördü. İstanbul’da 9 galibiyet bölge Galatasaray, 3 beraberlik ve 1 bozgun elde etti. 27 gol atan Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri 17 gole ise engel olamadı. Deplasmanda 9 maçtan zaferle ayrılan Galatasaray, 1 birliktelik ve 3 bozgun aldı. Sarı-kırmızılı takım 23 attı ve 15 gol yedi. Galatasaray, 77 puanla lig şampiyonluğunu yaşadı.

26 HAFTADA 61 GOL

2017-2018 sezonuna Igor Tudor ile bir açılış yapan ve konut sahibi olarak deplasman ekiplerine kuvvet anlar yaşatan Galatasaray, deplasmanda istenilen sonuçların gelmemesi nedeniyle 17’nci haftaya Fatih Terim’in yönetiminde çıktı. Şu esas değin 17 galibiyet alan Galatasaray, 3 beraberlik ve 6 bozgun alırken 61 gol atma başarısı gösterdi ve 28 golü kalesinde gördü. İç sahada çok iyi performans belirten sarı-kırmızılı takım 12 gol attı ve 2 beraberlik alırken mağlubiyeti unuttu. Sahasında 38 gol atarak hamle yönünde işler çıkaran Terim’in ekibi kalesinde sadece 8 gol gördü. Dış sahada aradığını bulamayan Galatasaray, 5 galibiyeti 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Galatasaray, 23 gol atarken 20 gole engel olamadı.

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Kaynak: www.sporx.com

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