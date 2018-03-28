Futbolcular maça başkanın kamyonetiyle gidiyor !

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İzmit’te ikinci acemi küme U-19 yaş kategorisinde Şehit Ömer Halis Demir Stadyumu’nda Başiskele Doğantepespor ile karşılaşacak olan Bağçeşmesporlu futbolcular, karşılaşmaya Başkan Nedim Çil’e ait kamyonet ile gitti. Bu güç koşullarda yarışmaya çıkan gençler, 4-3 mağlup olarak maç sonrasında yeniden aynı kamyonet ile stadyumdan ufaladı. Bağçeşmespor Kulüp Başkanı Nedim Çil yaptığı söylemede, erişim meselesine çözüm bulamadıkları için futbolcuları kamyoneti ile taşıdığını belirterek, “Başiskele’de oynanan yarışmaya gençlerimizi ulaştırırken, Maşukiye’de oynanacak U-17 ekibimizi erişim sebebiyle maça çıkartamadık. Bunu Kocaeli Acemi Spor Kulüpleri Federasyonu’na ve Futbol Şehir Temsilciliğine arzuhalle belirttik. 6 değişik yaş kategorisinde çaba etmemize karşın değişik spor kulüplerinin yarışmalara belediye taşıtlarıyla geldiklerini görünce neden bize destekledinmediğini düşünmeye başladık. Erişim mevzusunda yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

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Kaynak: www.haber3.com

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