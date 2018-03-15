Fuat Akdağ NTV’den ayrıldı

Mehmet Demirkol ile yaptığı Spor Servisi isimli programla sporseverlerin alkış ile takip ettiği NTV Spor Müdürü Fuat Akdağ, NTV bünyesinden ayrıldı.

AKDAĞ’IN KARİYERİ

Fuat Akdağ, aldığı eğitimden bambaşka olarak meslek hayatına muhabir olarak başladı. başlangıçta devletin televizyonu olan TRT’de yer aldı.

Fazla kısa sürede ismini medya sektöründe duyurdu ve bu sayede dikkatleri üzerine çekti. TRT’den sonra ATV ekranlarına aktarma oldu. ATV ekranlarında kısa bir süre çalıştıktan daha sonra Türkiye’nin kayda değer haber kanallarından NTV’ye geçiş yaptı.

Akdağ, NTV’ye geçiş yaptıktan daha sonra bir süre bu kanalda kayda değer görevlerde bulundu.

2008 yılında ise NTV’nin spor kanalı olarak NTV Spor kuruldu. Spor programlarının başarılı ismi Akdağ, NTV Spor kanalı kurulur kurulmaz buraya geçiş yaptı.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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