Fransa’da olay var! Lille taraftarları sahaya daldı…

Fransa’da durum var! Lille taraftarları, Montpellier ile yapılan ve 1-1 sona eren maçın bitiminin ardındaki sahaya daldı ve oyunculara saldırdı.

Lille’in sahasında Montpellier ile 1-1 berabere kaldığı maçın bitiş düdüğünün ardındaki ev sahibi takımın taraftarları sahaya daldı.

Taraftarlar, performanslarından memnun kalmadığı oyunculara sözlü ve maddi saldırıda bulunurken, bir takım oyuncular darbe aldı.

Emniyet güçlerinin önleyemediği istilanın peşinde, tünelin önünde güvenlik kordonu oluşturuldu ve oyuncular güçlükle soyunma odasına gidebildi.

Tarih: 11.03.2018 00:18 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur