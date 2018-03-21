Flaş karar! Beşiktaş’ta 3 ayrılık…

Beşiktaş Yönetimi gelecek sezon için kolları sıvadı. Başkan Orman’ın yöneticilerle yaptığı koşul değerlendirmesinde yabancı futbolcuların masaya yatırıldığı ortaya çıktı. Bugüne dek tatmin edici performansı veremeyen Negredo, Lens ve Vagner Love’un gözden çıkarıldığı ve yeni sezonda düşünülmediği belirlendi.

TEKLİFLER MASAYA YATIRILDI

Gelecek sezon takıma süper tanıdık olmayan bir golcü katmak isteyen yönetimin Negredo ve Vagner Love için kapalı kapılar ardında gelen teklifleri masaya yatırdığı ve Lens’in de gönderileceği gelen bilgiler arasında.

ALTERNATİFLERİNİ ARAŞTIRIYORLAR

Bu futbolcuların yüksek maliyetlerinden de kurtulmak isteyen yönetimin ilk kez Çin olmak üzere gelen teklifleri incelediği ortaya çıktı. Bu oyuncuların alternatiflerinin de çoktan konuşulduğu iddia edildi.

VIDA VE MITROVİC DE LİSTEDE

Beşiktaş Yönetimi’nin Lens, Negredo ve Vagner Love dışarıda Vida ile kiralık olarak verilen Matej Mitrovic’i de satmayı planladığı belirlendi. Bu oyunculara çekici bir öneri gelirse yollar hemen ayrılacak.

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Kaynak: spor.haber7.com

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