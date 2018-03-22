Flaş iddia! İbrahimovic’in yeni takımı…

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Manchester United menajeri Jose Mourinho, geçtiğimiz haftalarda Zlatan Ibrahimovic’in gelecek sezon takımda olmayacağını açıklamıştı. Bu gelişme sonrası aktarma görüşmelerini sıklaştıran Los Angeles Galaxy yönetimi, İsveçli yıldızla anlaşmaya vardı.

Daha önce İsveç Ulusal Takımı’nı bıraktığını ifade eden Ibrahimovic, Dünya Kupası vizesi alınmasının arkasından geri dönebileceğini söylemişti. Kötü bir diz sakatlığından dönen Zlatan’ın MLS ekibi ile uzun süreli bir kontrat imzalayarak formunu korumak amacında olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: spor.haber7.com
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