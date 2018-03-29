Flaş! Asamoah ile anlaşıldı, ev bakıyor

Galatasaray, sezon başından beri Juventus’ta forma giyenaktarma etmek için uğraşmış fakat Juventus,Asamoah’ın takımdan ayrılmasına izin vermemiş ve bu transfer gerçekleşmemişti. Bu sonucun arkasında Sarı-Kırmızılılar da İnter’den Japon sol bekkiralamıştı.

İtalya basınında meydana çıkan haberlere kadar sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve nafile çıkacak olan Kwadwo Asamoah, bir başka İtalyan devi İnter ile anlaştı.

Milano ekibiyle 3 yıllık prensip anlaşmasına varan Asamoah’ın kendine konut baktığı da bahis edildi.