Filip Novak: ”Trabzonspor iyi bir basamak”

Devre arası transfer döneminde Midtjylland’dan‘a transfer olan Çek sol bek oyuncusu, Çek basınına verdiği röportajda Türkiye serüveni hakkında konuştu.

”TRABZONSPOR’A GELEREK DOĞRU YAPTIM”

27 yaşındaki futbolcu, ”Çok mutluyum. Trabzonspor’a gelerek dürüst bir hamle yaptım. Burası, kariyerim için iyi bir basamak. Bana verilen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Kucka, Bero, Hubocan ve Durica, geldiğimde bana fazla yardımcı oldular. Onlar sayesinde daha kolay adapte oldum” diye konuştu.

Sezonun ikinci yarısında Trabzonspor’a transfer olan Novak, Süper Lig’de 7 maça çıkarken az önce gol ya da asist katkısı yapmadı.

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Kaynak: www.sporx.com

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