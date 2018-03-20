Fikret Orman’dan üçüncü şampiyonluk mesajı!

Başkanı, “Keza teknik direktörümüz Şenol hocamıza ve hem oyuncularımıza çok güveniyorum. Camia bütünlüğümüzle bu sene tekrar tekrar üçüncü şampiyonluğu istiyoruz” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya’da kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası Mağazası ile Akdeniz Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarete, siyah beyazlı taraftar yoğun ilgi gösterdi. Takriben 2 saat öncesinde mağaza önünde bir araya gelen taraftarlar, Orman’ı tezahüratlarla ve meşale yakarak karşıladı. Yoğun ilgiden nedeniyle mağaza girişine ilerlemekte zorlanan Fikret Orman, taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Fikret Orman sonradan yenilenen mağazanın açılış kurdelesini kesti.

“ŞAMPIYON OLMAK İSTİYORUZ”

Mağazayı gezen Fikret Orman gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ın ligde 8 maçının kaldığını ve bu maçlardan en yüksek puanı elde etmek istediklerini vurguladı. Beşiktaş’ın şampiyon olacağına inandığını gösteren Orman, “Daha önümüzde 8 maç var. Beşiktaşlı hiçbir zaman ümidini yitirmez. Aylardır söylediğim, bu yıl şampiyon olacağız. Hala aynı inançtayım. İçerde 5 maçımız var. 3 tane deplasmanımız kaldı. Bütün maçlarımızdan en yüksek puanı elde edip kazanan elde etmek istiyoruz. Buna da inancım artı” diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Mağlubiyetle sonuçlanan Medipol Başakşehir maçına değinen Orman, “Birazcık özeleştiri yapmanın zamanı da var. Normalde kazanmamız gereken bir maçtı fakat performansımız iyi değildi. Hem teknik direktörümüz Şenol hocamıza ve ayrıca de oyuncularımıza çok güveniyorum. Camia bütünlüğümüzle bu yıl tekrar tekrar üçüncü şampiyonluğu kazanmak istiyoruz” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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