Fikret Orman’dan Talisca açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

Talisca, Beşiktaş’ta sergilediği başarılı performansın ardındaki Brezilya Ulusal Takımı’nın Rusya ve Almanya’yla oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna seçilmişti.

Konuyla ilgili olarak, “Ülkemi temsil olabilmek için çok iyi bir fırsat yakaladım. Teknik direktörümüz Şenol Güneş ve Brezilya’nın çalıştırıcısı Tite’ye teşekkürler” ifadelerini kullanan Talisca, ardından Başkan Fikret Orman’a mesaj yolladı. Talisca, “Başkanımız Fikret Orman’ın bana sözü var. Bonservisimi almalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı. 2 sezon için 19 milyon ödendi Benfica’dan 2 sezonluğuna kiralanan Anderson Talisca için Beşiktaş, Portekiz temsilcisine 4 milyon Euro’luk (19 milyon TL) bir ödeme yapmıştı. Başarılı ismin sözleşmesinde 21 milyon Euro’luk satın alma maddesi bulunuyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca’nın sözleriyle ilgili olarak Fanatik’e açıklamada bulundu. Genç futbolcunun performansından epeyce hoşnut olduklarını belirten Orman, “Talisca bizi çok sevdi, biz de onu çok sevdik. Sözleşmesinde 21 milyon Euro’luk opsiyon maddesi var. Bu opsiyonu göstermek için 1 Haziran’a değin vaktimiz var. Konuyla ilgili olarak Benfica’yla bir röportaj gerçekleştireceğim. Talisca bizde kalmak istiyor, biz de onu kadromuzda yakalamak istiyoruz” dedi.

Orman: ‘Güven duyması önemli’

Anderson Talisca’nın kendisi için sarf ettiği sözlerle ilgili olarak da yorumda bulunan Fikret Orman, “Futbolcunun başkanına baki güven duyması fazla kayda değer. Ayrıca bizim ayrıca de onun mutlu olacağı bir çözüm bulmak için çaba gösteriyoruz” yorumunu yaptı.

Tarih: 14.03.2018 08:09 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur