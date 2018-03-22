Fikret Orman’dan Katar Savunma Bakanı’na ziyaret

Bakanlıkta gerçekleştirilen ziyarette, Orman’a siyah-beyazlı kulübün pazarlama ve sponsorluklar genel müdür yardımcısı Umut Kutlu ve iş adamı Ethem Sancak da eşlik etti.

Ziyaretin sonunda Fikret Orman, bakan Halid el-Atiyye’ye imzalı Beşiktaş forması verdi.

Ziyaretle ilgili bir paylaşım yapan Orman şu ifadeleri kullandı; “Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammad Al Attiyh ile Beşiktaşımızı konuştuk. Kendisini de Beşiktaşlı yaptık.”

Yarına değin Katar’da kalacak olan Fikret Orman, temaslarını sürdürecek.

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Kaynak: spor.haber7.com

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