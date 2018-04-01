Fikret Orman ve futbolculardan Mehmetçik’e destek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, geride bıraktığımız günlerde açıkladığı ziyareti gerçekleştirdi. Hatay’da Amanos Dağları’nda terörle uğraş eden Ufuklar Jandarma Komando Taburu’nun giydiği üniforma, Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin tarafından Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a hediye edildi.

Orman’dan ziyaret

Zeytin Dalı Harekatı dahilinde Mehmetçiğe yardım için Hatay’a gelen Fikret Orman ve futbolcular Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin Amanos Dağları’nda terörle çaba eden Ufuklar Jandarma Komando Taburu’nun giydiği üzerinde Zeytin Dalı ambleminin de olduğu üniformayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a armağan etti.

Futbolcular da ziyarette yer aldı

Ziyarete futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Sakin, Gökhan Gönül ve Mustafa Sandal, Esra Erol da eşlik etti.

Tarih: 01.04.2018 18:01